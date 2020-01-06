Kenya’daki ABD üssüne saldırı: Ölü ve yaralılar var

El Kaide bağlantılı Eş Şebab, ABD’nin Kenya’daki bir askeri üssüne saldırı düzenledi. Saldırıda bir Amerikan askeri ile iki Pentagon’a bağlı sözleşmeli personelin öldüğü ve iki Pentagon çalışanının yaralandığı bildirildi. AFRICOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “Doğu Afrika’da El Kaide’nin bir kolu olan El Şebab’ın gün içinde Manda Körfezi’ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı.” ifadesi kullanıldı.i.

Açıklamada, üsse topçu atışının yanı sıra küçük silahlarla da saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Yaraların durumunun iyi olduğu ve bölgeden tahliye edildikleri kaydedildi.

Saldırıda ayrıca, sivil işletmecilere ait 6 uçağın da hasar gördüğü ifade edildi.

Gün içerisinde ABD güçlerinden yapılan önceki açıklamalarda, hem Kenya hem ABD güçlerince kullanılan bir askeri üsse yönelik gerçekleştirilen saldırıda Somali merkezli Şebab örgütünün 4 mensubunun öldürüldüğü belirtilmişti.