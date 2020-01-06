Magazin

Lefkoşa’da akustik gitar keyfi

6 Ocak 2020

 HAREKETLİ DEREBOYU GECELERİ:
Lefkoşa Dereboyu’nda hizmet veren Gospel Bar, Furkan Karaman’ın gitar performansları eşliğinde keyifli bir gece yaşadı

 

Kış sezonunu sohbetlerle ve akustik müzik dinletileriyle ısıtan Dereboyu’nun mekanları keyifli geceler yaşamayı sürdürüyor. Bölgenin sevilen mekanlarından Gospel Bar da bu keyiften nasibini alıyor. Mekanda geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan Furkan Karaman’ın akustik gitar dinletisiyle konukların gecesini renklendirdi. Bir yandan sohbetler ederken diğer yandan içkilerini de yudumlayan konuklar çalına şarkılara eşlik etmekten de geri kalmadı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Dünya ekranlarına açılan yüz: Yasemin Allen

6 Ocak 2020

Makyajda son nokta

5 Ocak 2020

Girne’de keyifler yerinde

5 Ocak 2020

Yılbaşında tempo tavan yaptı

4 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı