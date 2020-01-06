Lefkoşa’da akustik gitar keyfi

HAREKETLİ DEREBOYU GECELERİ:

Lefkoşa Dereboyu’nda hizmet veren Gospel Bar, Furkan Karaman’ın gitar performansları eşliğinde keyifli bir gece yaşadı

Kış sezonunu sohbetlerle ve akustik müzik dinletileriyle ısıtan Dereboyu’nun mekanları keyifli geceler yaşamayı sürdürüyor. Bölgenin sevilen mekanlarından Gospel Bar da bu keyiften nasibini alıyor. Mekanda geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan Furkan Karaman’ın akustik gitar dinletisiyle konukların gecesini renklendirdi. Bir yandan sohbetler ederken diğer yandan içkilerini de yudumlayan konuklar çalına şarkılara eşlik etmekten de geri kalmadı.