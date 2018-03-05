Kent: Mal benim, isim benim, kime ne?

Kıbrıs Türkü’ne birçok anlamda önemli katkılarda bulunan turizm duayeni Aziz Kent mülkleri arasında yer alan Kumarcılar Hanı’nın ismini değişmek isteyenlere tepki gösterdi

“35 YILIMI ALDI”: Aziz Kent: Param ve emeklerimle bu duruma getirdiğim, benim malım olan Kumarcılar Hanı’nın adına siz hiç ama hiç karışmayınız. Lütfen, o Kumarcılar Hanı benim hayatımın 35 yılını aldı. Bilmeyenler bir kez daha hatırlasın, öğrensin

HAD BİLMEZLİK: Hanın yüzyıllardır “Kumari ile Kumarcılar Hanı” adları ile bilindiğini anlatan tarihçi Tuncer Bağışkan “Osmanlı dönemine ait bir hanın adının yetkisiz kişi veya kurumlar tarafından değiştirilmek istenmesi, haddini bilmezliktir” dedi

Hasan DÜZGÜN

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin bir süredir “üzerinde isim tartışması” yaptığı Kumarcılar Hanı’nda isim değişikliğinin gündeme gelmesi, mal sahibi Aziz Kent’in tepkisine neden oldu.

Kumarcılar Hanı’nı turizme ve esnafa kazandırmak için büyük bir çaba harcayan ve sekiz ülkeye dağılan mirasçıları bir araya getirerek mülkün yüzde 75’ini ciddi para ödeyerek satın alan Aziz Kent, “Mal benim ama, birileri üzerinden isim tartışması yapıyor, bana kimse bir şey sormuyor” dedi

Bir süredir gündemde olan “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi kapsamında, hanın ismi önünde yer alan “kumar” kelimesi ciddi bir kesimi rahatsız ediyor. “Hımarcılar Hanı” ve “Humarcılar Hanı” gibi alternatif isimlerin tartışmaya açılması mal sahiplerini de tedirgin etti.

Özel bir mülkün isminin değiştirilemeyeceğini söyleyen Aziz kent, “Dili olan, kafası çalışmasa dahi konuşmaktan usanmaz” diyerek tartışmaya taraf olanlara çok sert tepki gösterdi.

Lefkoşa’daki tarihi eserlere olan hassasiyeti ile bilinen tarihçi Tuncer Bağışkan da, “İsmi yüzyıllardır Kumarcılar Hanı olan bir mekandan rahatsız olanlar varmış. Önce, vakıf mallarındaki kumarhanelere bir baksınlar” serzenişinde bulundu.

Kent: Binbir emek verdim

Vakıflar İdaresi’nin elindeki malların kıymetini bilmediğini ve birçoğunun çürümeye terk edildiğini vurgulayan Kent, “Ellerinde yüzlerce yıkılmaya bıraktıkları binaları restore etmeye bakmayanlar, benim bin bir güçlük ve engeller karşısında restore ettirmeyi başardığım Kumarcılar Hanı ile ilgili konuşuyor” dedi.

Kent şu ifadeleri kullandı:

“8 ayrı ülkelerde yaşayan bazı hissedarların hisselerini alarak yüzde 75’ini benim ve yüzde 25’i ise rahmetli Behzat Ailesinin.

35 sene bu hanın tamiri, bakımı ve turizme kazandırılması için emek verdik. Ülkemiz ve anavatanımız Türkiye’nin yardımları ile bürokratik tüm engellere rağmen, hanı tamir etmeyi başardık.

Bazı kiracılara mahkeme yolu ile ödemeler yaptık. Ama günün sonunda 35 senelik bir mücadele ile Kumarcılar Hanı’nı bugünkü durumuna getirdik.

Osmanlı eseri olan bu han, bugün ülkeye gelen her turistin beğenerek uğradığı bir yer halini aldı. Bu sürede bana yardımcı olan siyasetçi, esnaf, bürokrat herkese çok teşekkür ederim.

Paramla ve emeğimle bu duruma getirdiğim bir hanın isminin, bana sormadan tartışılması tek kelime ile hadsizlik.

Param ve emeklerimle bu duruma getirdiğim, benim malım olan Kumarcılar Hanı’nın adına siz hiç ama hiç karışmayınız. Lütfen, o Kumarcılar Hanı benim hayatımın 35 yılını aldı. Bilmeyenler bir kez daha hatırlasın, öğrensin.”

Bağışkan: Vakıf malındaki kumarhaneyi kapatın

Tarihçi Tuncer Bağışkan da “Kumarcılar Hanı” tartışmasına dahil oldu. Tartışmayı anlamsız bulduğunu söyleyen Bağışkan, “Vakıflar İdaresi kumar isminden rahatsız ise, önce mülkleri üzerindeki kumarhaneleri kapatmalı” dedi.

Hanın isminin yüzyıllardır “Kumari ile Kumarcılar Hanı” adları ile bilindiğini anlatan Bağışkan şu ifadeleri kullandı:

“Osmanlı dönemine ait bir hanın adının yetkisiz kişi veya kurumlar tarafından değiştirilmek istenmesinin, haddini bilmezlik olduğunun altını öncelikle çizmek isterim. Sözü edilen hanın mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait değil, % 75 hissesi Con Aziz Kent’e, % 25 hissesi ise merhum Behzat Aziz Beyli’nin varislerine aittir.

Vakıflar İdaresi ile TC yetkilileri eğer kumardan şikâyetçi iseler, öncelikle Vakıflar İdaresi’nin mülkiyetinde olan ve kumarhane olarak çalıştırılan nice nice otellerin yanı sıra Saray Hotel ve Dome Hotel’de de kumar oynanmasını yasaklamaları gerekecektir. Başkasının emlaki üzerinde havalara girip ahkam kesmenin etik bir davranış olmadığını düşünüyorum.”