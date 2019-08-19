Kendisini döven sevgilisini bıçakladı

KKTC’de öğrenci vizesi ile ikamet eden Christopher Osemudiaman ve Leticia Akwueh Nkemdilim ölümüne dövüştü. Biri inşaat demiri ile diğeri bıçakla yaraladı.

Evrim KAMALI

Haspolat’ta ikamet eden üniversite öğrencisi zanlı Christopher Osemudiaman aynı okulda öğrenim gördüğü sevgilisi Leticia Akwueh Nkemdilim ile önceki gün ölümüne kavga etti.

Zanlı Christopher Osemudiaman, Leticia Akwueh Nkemdilim’i önce ciddi şekilde dövdü, ardından inşaat demiri ile defalarca vurarak yaraladı.

Leticia Akwueh Nkemdilim ise karşılıksız kalmadı, tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Christopher Osemudiaman’ı yaraladı. Her iki zanlı da hastanedeki tedavilerine müteakip dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yumrukladı, yetinmedi, demirle dövdü

Zanlı Christopher Osemudiaman dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Emre Tosun, zanlı Christopher Osemudıaman’ın “Yaralama”, “Ciddi Darp”, “Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Tosun, zanlının 18 Ağustos 2019 tarihinde, saat 05.00 sıralarında Hamitköy’deki evinde tartışmaya başladığı sevgilisi Leticia Akwueh Nkemdilim’in sağ gözüne yumruk vurup, saçlarından çektiğini ve akabinde de ciddi şekilde dövdüğünü anlattı.

Polis memuru Tosun, zanlı Christopher Osemudıaman’ın ayrıca tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 91 cm ve 60 cm uzunluğunda iki adet inşaat demiri ile kadına defalarca vurarak yaraladığını mahkemeye aktardı.

Tosun, zanlının olayda kullandığı inşaat demirlerinin olay yerinde bulunarak, emare alındığını, zanlının aleyhinde yürüttüğü soruşturmanın ise tamamlandığını kaydetti.

Teminatla serbest kaldı

Polis memuru Emre Tosun, KKTC’de bir üniversitede öğrenim gören zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.

Omzundan bıçakladı

Lefkoşa’da kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim de dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim’in, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Aydoğanlı, Haspolat’ta önceki gün, saat 05.00 raddelerinde, zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim’in, aralarında çıkan tartışma neticesinde sevgilisi Christopher Osemudıaman’ı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 22 cm’lik bıçak ile sol arka omzundan yaraladığını anlattı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı, soruşturmanın tamamlandığını belirterek ülkede aktif öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KKTC’de öğrenci vizesi ile ikamet eden zanlı Christopher Osemudiaman “Yaralama”, “Ciddi Darp” ve “Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlamaları ile tutuklandı.