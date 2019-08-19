Darp ettikleri kişinin çenesini kırdılar

Lefkoşa’da 16 Ağustos tarihinde 6 kişi arasında çıkan tartışmada iki kişi ciddi şekilde darp edildi. Darp edilenlerden birinin çene kemiği kırıldı.
Polis Basın Subaylığı açıklaması şu şekilde:
“16.08.2019 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da H.M. (E-29), E.S.K. (E-18), Y.U. (E-18) ve Ö.Ö.Ö. (E-25) aralarında çıkan tartışma sonucunda, H.S (E-18) ve T.D. (E-19)’ı ciddi şekilde darp edip H.S’nin çene kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış, olup soruşturma devam etmektedir.”