Haftalık Trafik Raporu açıklandı: 142 adet trafik çarpışması meydana geldi

05 – 18 Ağustos 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 142 adet trafik çarpışması meydana geldi.

Bu çarpışmalardan, 2’si ölümle, 26’sı yaralanmayla ve 114’ü hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen çarpışmalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 36 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik çarpışması sebepleri, süratli araç kullanmak (48), yakın takip (27), kavşakta durmamak (30), dikkatsiz sürüş yapmak (17) ve diğer etkenler (20) yer aldı.

Çarpışmalarda toplam hasar miktarı 948.500.00 TL’dir. Çarpışmaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa: 38

Gazimağusa: 33

Girne: 49

Güzelyurt: 12

İskele: 10

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 1285 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.