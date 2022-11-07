Kendisinden iki kat büyük tümörle doğan bebek kurtarıldı

20 haftalık taramalarda bebeğin yaşam şansının yüzde 25 ila 40 olduğu belirtilmişti.

Doğumundan sadece birkaç dakika sonra 25 kişilik bir ekip, sakrokoksigeal teratom diye bilinen tümörü almak için 6 saatlik bir operasyona başladı.

Operasyondan iki ay sonra doktorlar, “mucize bebek” Saylor’ın “muhteşem bir iyileşme” gösterdiğini ve giderek güçlendiğini duyurdu.

Ekipte yer alan Profesör Saliesh Kumar, hastanede daha önce bir bebekten bu denli büyük bir tümörü almadıklarını söyledi:

Tümörün neden büyüdüğünü bilmiyoruz. Embriyonik germ hücrelerinden kaynaklanıyor ve kız bebeklerde görülme olasılığı 4 kat fazla.

“Saylor’ın tümörü son derece büyük ve çok karmaşıktı. Tümör pelvisine ve karnına yayılmıştı” diyen Kumar, sözlerine şöyle devam etti:

Bu bebeklerin çoğu hamilelikten sağ çıkamıyor. Bu tümörler, kalbe çok fazla kanın gitmesine neden oluyor ve bazı bebeklerde kalp yetmezliği oluşuyor.

Anne Rachel Thomson ise kızlarının “güçlü, iradeli ve küçük bir savaşçı” olduğunu ifade etti. Anne, doğumdan ancak 10 gün sonra kızını kucağına alabildi.

Thomson, “Sosyal hizmet uzmanları ve cerrahlar, erken doğum ve tümör nedeniyle yaşama şansının çok az olduğunu söylediğinde çok ağladım” diye konuştu:

Ama Saylor’ı kollarımda tutabilmek çok özel bir şey.

Doktorlar Saylor’ın doğumdan bu yana kilo aldığını ve şu anda neredeyse üç kilogram olduğunu belirtiyor.

Independent Türkçe, New York Post, ABC News

Derleyen: Çağla Üren