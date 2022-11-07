Doğurmanın kemik yapısını kalıcı olarak değiştirdiği ortaya çıktı

Makaklar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, hamileliğin iskelet üzerinde kalıcı izler bırakabildiğini ortaya koydu.

Bir bebeğin doğumunu takiben incelenen dişi makakların kemiklerindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum seviyelerinin hiç doğum yapmamış olanlara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

Çalışmada insanlar üzerinde deney yapılmadı ama bulgular, doğumların genel olarak primatların iskelet dokularında nasıl bir iz bırakabileceğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre, primat kemikleri şaşırtıcı derecede dinamik. Kemikler yaşam boyunca yavaş yavaş genişliyor ve bu büyümedeki yıllık dalgalanmalar genellikle yaşam tarzındaki değişimlerden etkileniyor.

Adli tıpçılar ve arkeologlar, insan kemiklerini analiz ederek kişinin hamile olup olmadığını anlamak için çalışıyor.

New York Üniversitesi’nden bilim insanlarının yeni araştırması, bu çabalar kapsamında da etkili olabilir.

Antropolog Paola Cerrito, “Bulgular doğum yapmanın dişi organizma üzerindeki önemli etkisini teyit ediyor” dedi:

Çok basitçe, üremenin kanıtı yaşam boyunca ‘kemiklerde kazılı’ kalıyor.

Hakemli bilimsel dergi Plos One’da yayımlanan araştırmada, sadece 4’ü dişi olan, doğal yollarla ölen 7 al yanaklı makak incelendi.

Hayvanların uyluk kemiklerinde ancak hamilelik ve emzirmeyle açıklanabilecek göreli değişiklikler görüldü.

Hiç doğurmamış dişilerle kıyaslandığında, yaşamları boyunca üremiş olan iki makağın kemik bileşimlerinin farklı olduğu saptandı. Kemiklerdeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriği daha azdı.

Kalsiyum ve fosfat yoğunluğunda gözlemlenen değişiklikler doğumla bağlantılıyken, magnezyum içeriğindeki düşüşün emzirmeyle aynı zamana denk geldiği anlaşıldı.

Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: