Spor
KKTC Genç Milli Takımı’nın Cumhuriyet Kupası kadrosu açıklandı
KKTC Genç Milli Takımı’nın Cumhuriyet Kupası kadrosu açıklandı
KKTC Genç Milli Takımı’nın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda “Cumhuriyet Kupası” adı altında Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Karması ile yapacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu açıklandı.
Aday kadrodaki isimlerin ilk çalışması 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek. 16 Kasım 2022 tarihinde oynanacak karşılaşmanın kadrosu şöyle:
|ADI SOYADI / KULÜBÜ
|Abdülaziz Köse (Pera L. Gençler Birliği SK)
|Ali Bayır ( Yenicami AK)
|Altan Çocuk (Hamitköy ŞHSK)
|Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK)
|Baran Derin (Mağusa Türk Gücü)
|Berk Büyükkal (Yonpaş Dumlupınar TSK)
|Berk Kaya (Pera L. Gençler Birliği SK)
|Devran Güneş (Esentepe KKSK)
|Emirhan Çil (Yenicami AK)
|Emre Nazik (Küçük Kaymaklı TSK)
|Ferhat Çakar (Mağusa Türk Gücü)
|Hakan Göktuğ Koçak (Doğan Türk Birliği)
|Hamit İnandım (Doğan Türk Birliği)
|Hasan Ağaç (Binatlı YSK)
|Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik SK)
|Koray Hasan Özteknik (Yenicami AK)
|Mehmet Öztürk (Küçük Kaymaklı TSK)
|Mert Güçlücan (Yonpaş Dumlupınar TSK)
|Metin Melda (Baf Ülkü Yurdu)
|Mustafa Vardi (Merit Alsancak Yeşilova SK)
|Nevzat Çayan (Binatlı YSK)
|Salahi Aldağ (Mesarya SK)
|Salih Karal (Esentepe KKSK)
|Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik SK)
|Şükrü Yiğit Bal (Türk Ocağı Limasol)