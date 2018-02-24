Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Dünya Supersport Şampiyonası için Avusturalya’da bulunan Kenan Sofuoğlu, antrenman sırasında kaza geçirdi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bu sabahki antrenman turlarında kaza yaptı.

257 km hızla kaza yapan ve sağ kolundan yaralanan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı.

Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim.” ifadelerini kullandı. Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleriğin yanındaki kabarcıkların atması sonucu dolayı gerçekleştiğini açıkladı.