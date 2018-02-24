Akça: Hocalı’da yapılanlar katliam değil, soykırımdır

Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça, Hocalı’da yapılanların katliam değil soykırım olduğunu söyledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Akça, Türkiye İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İstanbul Altınbaş Üniversitelerinde tertip edilen Hocalıya Adalet’’ adlı Konferanslara konuşmacı olarak katıldı.

Akça konuşmasında, aradan 26 yıl geçmesine rağmen, dünyanın yaşanan soykırıma kör, sağır ve dilsiz kalarak hâlâ Ermenilerin yanında yer aldığını kaydetti.

Latif Akça bugün Afrin’de Türkiye’ye karşı savaşan terör örgütleri desteği nereden alıyorlarsa Ermenistan’ın da oradan destek aldığını belirterek, bugünün, Azerilerle birlik olma günü olduğunu ifade etti.