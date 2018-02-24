Rus iş adamı genç modeli esir aldı 7 yıl boyunca tecavüz etti!

Serebriy’in Rus adam tarafından Türkiye’ye zorla getirilerek burada da tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Serebriy, 7 yıl boyunca esir tutulmasına rağmen henüz 25 yaşında. Kendisine tecavüz eden adamdan iki çocuğu var.

7 yıl süren esaret sonrasında anoreksiya rahatsızlığına yakalanan ve 38 kiloya kadar düşen Rus kadın özgürlüğüne kavuştuktan sonra şu anda toparlanma dönemini yaşıyor. Serebriy, cani iş adamının elinden kurtulduktan sonra birçok sağlık sorunu yaşıyor.

Kendisinden 30 yaş büyük olan Rus iş adamının henüz 18 yaşındayken kendisini kaçırdığını söyleyen Serebriy, ‘Stockholm sendromu’ yaşadığını düşündüğünü söyledi. Vyacheslav R.’nin iki eşli bir hayat sürdüğü ve kadının Rusya ve Türkiye’de esir alarak sürekli tecavüz ettiği ifade edildi.