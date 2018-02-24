Yıldönümlerini Tango’yla kutladılar

TANGO SIEMPRE’DEN COŞKULU KUTLAMA:

Kuruluş yılını coşkulu bir şekilde kutlayan Tango Siempre Dans ve Aktivite Derneği’nin balosunda Tango Siempre Orkestrasının ve DJ Rash’ın müzikleri eşliğinde tango ustaları gösteriler sundu.

Tango Siempre Dans ve Aktivite Derneği 6. Kuruluş yılını coşkulu bir şekilde kutladı. Lefkoşa MED Club’ta gerçekleştirilen gecede 2 yüze yakın davetli topluluğu yer aldı. Tango Siempre Orkestrası’nın canlı performans sergilediği gecede Maestrolar Loukas – Georgia çiftinin gösterileri büyük beğeni topladı

Gecede Almanya’dan Özgür Arın ile Türkiye’den Murat Gurmen’in yanı sıra Yunanistan’dan Maestrolar Loukas – Georgia çifti hazır bulundu. Tango severler DJ Rash’ın müzikleri ile keyifli dakikalar yaşarken Erkan, Murat, Selçuk ve Elizabeth’den oluşan Tango Siempre Orkestrası’nın 45 dakikalık canlı performansı ile adeta büyülendiler.

Pistin tıklım tıklım dolduğu gecenin sunuculuğunu Oya Kutsal ile Yalın Yüksel yaptı. Yıldönümü pastası kesilmeden yapılan konuşmalarda Tango Siempre’yi bugünlere taşıma başarısı gösteren Ayşegül – Raşit Türkeri çiftine teşekkür edildi. Yıldönümü pastasının kesilmesinin ardından Maestrolar Loukas ile Georgia çifti sahne aldı. Dünyaca ünlü ikilinin gösterileri davetliler tarafından büyük beğeni topladı.