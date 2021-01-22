Kenan Kurtdemir yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir hayatını kaybetti.

Girne’de 17 Ocak günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir hayatını kaybetti.

2 can kaybettik

2021 yılının henüz birinci ayını tamamlamadan trafiğe iki can verdik. Trafikte bu yıl yaşanan ilk can kaybı 14 Ocak tarihinde yaya olarak yolu geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Turan Kaynar olmuştu.

Covid19 nedeniyle yaklaşık 2 ay kapalı kaldığımız geçtiğimiz yıl ise trafikte 26 can kaybı yaşandı.