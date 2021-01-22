UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Fatoş Silman’dan yeni kitap

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Silman “Türk Sinemasından Seçkiler: Yönetmenler ve Filmleri” adlı kitabı yayımlandı.

Prof. Dr. Silman, kitapta toplam 20 yönetmenin filmlerine yer verdiğini aktararak, farklı içeriklere sahip bu filmlerin Türkiye’nin o dönem içinde bulunduğu siyasi, kültürel ve sosyolojik koşullarını yansıttığını kaydetti.

Kitapta 51 film yer alıyor

Kitapta 51 filmin yer aldığını dile getiren Silman, filmlerin göç, kadın sorunları, tasavvuf, kendine ve topluma yabancılaşma, ideolojik çekişmeler, sınıfsal farklılıklar, ahlaki çöküntüler gibi siyasi, psikolojik ve sosyolojik olgular içerdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Silman, yıllardır Türk Sineması üzerine bir kitap yazmayı hayal ettiğini belirterek, “Çocukluğumda izlediğim ve bende büyük iz bırakan Son Kuşlar, Teyzem, Gurbet Kuşları, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmler Türk sineması ile bağ kurmamı sağladı” dedi.

Kitabın akademik alanda da kullanılabileceğini ifade eden Silman, özellikle iletişim fakülteleri yanı sıra eğitim fakültelerinde de seçmeli derslerde kaynak olarak verilebileceğini aktardı.

Türk sinemasında bu kitapta yer almayan daha birçok değerli yönetmen ve film olduğuna dikkat çeken Silman, Kitabın ikinci baskısının çıkma ihtimalinde onları da kitaba eklemeyi istediğini aktardı.

Prof. Dr. Silman, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim aldığı süreçte tasvirlerinden, dil kullanımından ve derinliğinden etkilendiği bazı edebi eserler bulunduğuna işaret ederek, ancak sinemanın görsel anlatışsal özelliği ile de hayatında daha farklı bir dokunuş yaşadığını dile getirdi.

Hollywood ve Bollywood filmlerinin de güzel olduğunu ifade eden Silman, “Ancak Yeşilçam filmlerinin başrol oyuncuları biziz. Bizim oğlan, bizim kız, bizim mahalle, bizim hayatımız” şeklinde konuştu.

Silman konuşmasında son olarak sinemanın büyülü bir dünya olduğunu aktararak, “İçinde yolculuk yaptıkça kendinizi kaybediyor, onunla coşuyor, onunla ağlıyor, onunla sayısız serüvenlere çıkıyorsunuz” dedi.