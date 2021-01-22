Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarına göre 2 ithal ve bir yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.