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2 ithal ve bir yerli üründe limit üstü kalıntı

22 Ocak 2021
tarım dairesi gıda denetim sonuçları



Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarına göre 2 ithal ve bir yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürün  bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

 

   22 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1Halil Kasap Paz.İthalElma Stk.Temiz
2Halil Kasap Paz.İthalCennet MeyvesiTemiz
3Halil Kasap Paz.İthalArmut Ank.Limit Üstü
4SVS Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
5SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
6SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
7Köşe Tic. Ltd.İthalSarımsakTemiz
8Köşe Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
9Köşe Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
10Köşe Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
11Köşe Tic. Ltd.İthalAnanasTemiz
12Köşe Tic. Ltd.İthalKiviTemiz
13Şetar Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
14SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
15SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
16SVS Tic. Ltd.İthalElma G.STemiz
17SVS Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
18SVS Tic. Ltd.İthalArmut Ank.Temiz
19SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
20Erkan GökİthalElma GoldenTemiz
21Erkan GökİthalElma Stk.Temiz
22Erkan GökİthalArmut MargaritLimit Üstü
23Holly Grains Ltd.İthalSoya Fasulyesi KüsbesiTemiz
24Helvasan Tic.İthalSusamTemiz
25Hatice AslanMağusaGolyandroTemiz
26Serdar ÖztürkMağusaPancarTemiz
27Serdar ÖztürkMağusaMaydanozTemiz
28Serdar ÖztürkMağusaPazıLimit Üstü
29Arif KargıTatlısuDomatesTemiz
30Arif KargıTatlısuYeşil Çarli BiberTemiz
31Fatma AkçamGaziverenMaydanozTemiz
32Fatma AkçamGaziverenNaneTemiz
33İbrahim KırmızıgilAkdenizDereotuTemiz
34İbrahim KırmızıgilAkdenizIspanakTemiz
35Akdeniz Tarım Ltd.TepebaşıKabakTemiz
36Akdeniz Tarım Ltd.TepebaşıSalatalıkTemiz

 

 





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22 Ocak 2021


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