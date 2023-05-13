Kenan Ayaz’a destek için açlık grevi yapanlara saldırı düzenlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kenan Ayaz’a destek için açlık grevi yapanlara saldırı düzenlendi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kenan Ayaz

Kenan Ayaz’a destek için açlık grevi yapanlara saldırı düzenlendi

Almanya’nın talebi üzerine Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından Almanya’ya “şartlı” iade edilmesi kararlaştırılan Kürt asıllı Kenan Ayaz’a destek vermek için açlık grevi başlatan kişilere dün, Yüksek Mahkeme önünde faşist saldırı düzenlendiği bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak kimliği belirsiz şahısların arabayla açlık grevinin yapıldığı bölgeden geçerek, grev yapan kişilere sözlü saldırıda bulunduklarını ve bu kişiler için “kaçak mülteci oldukları” ve “ateşte yanmaları gerektiği” şeklinde ifadeler kullandıklarını yazdı.

Gazete, Çarşamba günü de Türk asıllı bir kişinin, açlık grevi yapanlara sözlü saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Haberde, iki aktif, iki de eski milletvekili Yorgos Kukumas, Kostis Evstathiu, Yorgos Perdikis ve Eleni Theoharus’un, Adalet Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu’ya, Ayaz’ın serbest bırakılmasını talep ettikleri bir mektup gönderdikleri ifade edildi.

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Tags:destek için açlık greviKenan Ayazsaldırı
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