Cihat Uskan anısına yarıştılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cihat Uskan anısına yarıştılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cihat Uskan anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından Cihat Uskan anısına organize edilen müsabakalar dün akşam (Cuma) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Cihat Uskan Hyong/Pumse Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında  Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.


Müsabakalarda dereceye girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri  verdiler.

 

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Utku Kavin Yeleğen           2. Hayriye Yetek                     3. Dua Rezwan Zaman

2.Kategori:      1. Miray Mafraoğlu                2. Tuvana Yeleğen                    3. Derin Karaca

3.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu               2. Ayşe Bulut                          3. Defne Karam

4.Katagori:      1. Melek Ünver                       2. Eda Kayalar                        3. Seycan Narçın

5.Kategori:      1. Sedef Ölmez                       2. Sevcan Gül

6.Kategori:      1. Havin Yılmaz                     2. Zehra Naz Ağan

7.Kategori:      1. Süheyla Bölükbaşı

 

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Sam Norouzi                       2. Diyar Bulegenov                3. Selim Koşman

2.Kategori:      1. Mohammad Hosseine          2. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori:      1. Tibet Ulukut                       2. Koray Batıkan Aykaç

4.Kategori:      1. Kerim Karpuz                     2. Reza Golmohammadzade  3. Kemal Köstü

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Tags:Cihat Uskan anısınaTaekwondo Karate Judo Federasyonu
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