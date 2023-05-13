Cimnastikçilerden büyüleyici açılış - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastikçilerden büyüleyici açılış

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastikçilerden büyüleyici açılış

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun, pandemi süreci sonrasında 4 yıllık aradan sonra düzenlediği müsamere gecesi, okul konferans salonunda yapıldı.

Salonun tamamen dolduğu gecenin açılını ise Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri olan KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçilerinden Ceren Sakallı ve İldem Afacan yaptı. Öğretmenleri Nagehan Zekai ve dans eğitmeni Yurdanur Karavezirler eşliğinde müsamereye hazırlanan Ceren Sakallı ve İldem Afacan, müsamere gecesinin açılışını yaptılar.


Ceren Sakallı’nın okuduğu şiir sonrasında yapılan dans ve cimnastiğin harmanlanmasından oluşan güzel gösteri, izleyicileri büyülerken, büyük alkış aldı.

 

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Tags:kktc cimnastik federasyonuŞht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’
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