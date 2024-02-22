Kemal Dürüst ve Meray Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kemal Dürüst ve Meray Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı!

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Eski bakanlardan, KSTU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Polis tarafından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen “sahte diploma soruşturması” kapsamında eski UBP Milletvekili ve bakan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst’ün tutuklandığı öğrenildi.

Polisin teyit etmediği bilgiye göre iki isimin yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.


Kemal Dürüst, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyor.

Eşi Meray Dürüst’ün tutuklanma nedenine ilişkin henüz bir bilgi yok.

Meray Dürüst, Çalışma Bakanlığı Müdürü görevini yürütüyor.

Kemal Dürüst ise geçmiş yıllarda UBP Milletvekilliği, Ulaştırma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

 

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Tags:kemal dürüstKTSOMeray Dürüstsahte diploma
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