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‘Kazı Kazanlar’ kazandırmaya devam ediyor

27 Temmuz 2020
kazı kazan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde satışına başlanan Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

KKTC Piyangolar Birimi tarafından satışı gerçekleştirilen Kazı Kazan şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. 2 TL, 3 TL ve 5 TL’lik satış fiyatlarıyla 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren satışa çıkarılan Kazı Kazanlar halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

5 TL’ye satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Girne bölgesi sakinlerinden C. Ö. (E-55) isimli vatandaşımıza çıkan 200 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

 

600 Bin TL’lik çekiliş 8 Ağustos’da

Devlet Piyangosu’nun  8 Ağustos tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor. Saat 20.00’da canlı yayınla BRT 1  HD’de izleyebileceğiniz piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.


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