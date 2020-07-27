SürmanşetTürkiye

Mersin’den KKTC’ye gelen askerleri taşıyan otobüs devrildi

27 Temmuz 2020
otobüs kazası

Türkiye’de Mersin’in Mut ilçesinde freni boşalan KKTC’ye askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Mersin Valiliği, sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Mersin’in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Mersin Valiliği, ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Kaza, Karaman karayolu, Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir’den KKTC’ye sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.

Mersin Valiliği, ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı seçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı seçiyor

25 Temmuz 2020
Photo of Salgın birçok ülkede yeniden tırmanışa geçti

Salgın birçok ülkede yeniden tırmanışa geçti

25 Temmuz 2020
Photo of İran medyasında Ayasofya: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

İran medyasında Ayasofya: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

25 Temmuz 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 15,5 milyonu aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 15,5 milyonu aştı

25 Temmuz 2020
Photo of Yunanistan’da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

Yunanistan’da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

25 Temmuz 2020
Photo of Selanik’te aşırı sağcı göstericiler Türk bayrakları yaktı

Selanik’te aşırı sağcı göstericiler Türk bayrakları yaktı

25 Temmuz 2020
Photo of Denizleri temiz tutmanın önemine dikkat çekmek için denizde jimnastik yaptılar

Denizleri temiz tutmanın önemine dikkat çekmek için denizde jimnastik yaptılar

25 Temmuz 2020
Photo of ABD’deki Azeri ve Türk vatandaşlar, New York’ta Ermenistan’ı protesto etti

ABD’deki Azeri ve Türk vatandaşlar, New York’ta Ermenistan’ı protesto etti

25 Temmuz 2020
Photo of Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

25 Temmuz 2020
Photo of “Kalsiyumun önemi büyük”

“Kalsiyumun önemi büyük”

25 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı