‘KAZHAL’ kısa filmi Cannes Film Festivalinde gösterildi.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) çekimleri gerçekleştirilen, Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi İranlı sanatçı Ali Azhari’nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı “KAZHAL” isimli kısa film, 76. Cannes Film Festivalinde gösterime girdi.

ARUCAD’ın akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanlarından oluşan bir ekip ile Üniversitenin mekanları ve imkanları kullanarak gerçekleştirilen kısa film “KAZHAL”, 76. Cannes Film Festivali’nde gösterime girdi. Film, “Bir Devrimin Kısa Görünümleri” başlıklı özel bir gösterim etkinliğinin bir parçası olarak gösterildi. İran Bağımsız Sinemacılar Birliği tarafından organize edilen gösterim, festivalin ana salonunda gerçekleşti.

Film, İranlı bir kadın olan Kazhal’ın, daha güvenilir bir yaşam arayışıyla Kıbrıs’a taşınması ile başlıyor. Kazhal, Kıbrıs’a gelmeden önce İran’da yakın zamanda Mahsa Amini’nin ölümünün ardından kadınların özgürlüğü ve günlük yaşamda uğradıkları ayrımcılığın sona ermesi için yaşanan ayaklanmalara katılıyor ve yaralanıyor. Yara aldığı yerden yeni bir hayat yeşertecek olan Kazhal, bir bebek beklemektedir.

Ali Azhari kimdir?

İranlı film yapımcısı ve görüntü yönetmeni olan Ali Azhari, senaryo yazımı/sinematografi alanında profesyonel olarak İran sinemasında çalıştı. “Kazhal” filminin yönetmenliğini yapan Azhari’nin araştırma alanı etkileşimli sinema ve sonrası üzerine odaklanmıştır. Şu an Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisidir.