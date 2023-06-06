Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nda finale sayılı günler kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen, “Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması” finali için geri sayım başladı.

Perşembe günü gerçekleştirilecek yarışmanın finaline, 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Levent Koleji, Namık Kemal Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji ve Yakın Doğu Koleji olmak üzere toplamda 17 okul ve 19 grup katılacak.

8 Haziran’da yapılacak olan Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10:00’da gerçekleşecek.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile yapılacak olan yarışmada, ‘‘En İyi Orkestra’’, ‘‘En İyi Sahne Performansı’’, ‘‘En İyi İcra’’, “En İyi Kız Solist”, ‘‘En İyi Erkek Solist’’,’’En İyi Vurmalı’’, ‘‘En İyi Tuşlu’’, ‘‘En İyi Yaylı ve Nefesli’’, ‘‘En İyi Bass Gitar’’, ‘‘En İyi Gitar’’ performanslarında ödüllerin yanısıra, ‘‘Kamran Aziz Özel Ödülü’’ ve ‘‘Super Cool Seyirci Özel Ödülü’’ olmak üzere toplam 12 dalda ödül verilecek.

Yarışmanın bu yılki juri kadrosunda ise, yapımcı, besteci, aranjör, kayıt sanatçısı ve müzisyen İnanç Eyüboğlu, Grup SOS’in gitaristi Kamil Atik ile bas gitaristi Mehmet Özçelik, Niyal Öztürk Band ve Lets Sing Together Band solisti Niyal Öztürk ve Mapex, İstanbul Agop Cymbals and Cympad davul sanatçısı ve eğitmeni Yusuf Çerkez bulunuyor.

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’na katılacak okullardan son olarak, Değirmenlik Lisesi, Kurtuluş Lisesi ve Lefke Gazi Lisesi’nin de video çekimleri tamamlandı.