Kaza yapan 15 yaşındaki ATV sürücüsü tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde meydana gelen kazada 15 yaşlarındaki Doğu Erdinç DİRAN ve Ariamard VAZIRI yaralandı. ATV sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 13.30 sıralarında Yeniboğaziçi’nde Belediye parkının güneyinde bulunan isimsiz asfalt yol üzerinde, batı istikametine doğru seyreden Doğu Erdinç DİRAN (E-15) yönetiminde bulundurduğu kayıtsız ATV tipi araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan kaldırım taşına ardından da kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacına çapmıştır.

Kaza sonrası yaralanan ATV sürücüsü Doğu Erdinç DİRAN ve aynı aracın arkasında yolcu olarak bulunan Ariamard VAZIRI (E-15) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Doğu Erdinç DİRAN taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ariamard VAZIRI Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor.

ATV araç sürücüsü Doğu Erdinç DİRAN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.