Atletlerimiz İstanbul’da derece arayacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Atletlerimiz İstanbul’da derece arayacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Atletlerimiz İstanbul’da derece arayacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler, Türkiye U18 Salon Şampiyonası’nda yarışacak. 24-25 Şubat tarihlerinde İstanbul, Atatköy Atletizm Salonu’nda yer alacak şampiyonada beş atletimiz farklı branşlarda derece elde edebilmek için yarışmalara katılım gösterecek.

Başkanlığını Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı’nın yaptığı kafilede Tuncay İbrahimzade antrenör olarak bulunuyor.
Şampiyonada Turgut Çelikoğlu, Aslıhan Kandil ve Bartu Güzn 60 metre ve 200 metre branşlarında, Kazım Rüstem Gül yüksek atlama branşında ve Ecem Nehir Çelik uzun atlama branşlarında yarışacak.


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Tags:KKTC Atletizm FederasyonuTürkiye U18 Salon Şampiyonası
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