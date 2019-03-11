Kaymaklı diriliyor

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, Yusuf Bakar

Binatlı 1 – 3 Küçük Kaymaklı

Salih Beyoğlu Efe Erdem

Hüseyin Taşçı Berkem Nurdal

Muammer Tip Sena Develioğlu

Sertaç Özbilin Bahadır Göçben

Burak Sarıkaya Muhammet Nazik

Obodiagbe Victory (Dk.90+3 Emre Nazik)

Paulo Sergio Hüseyin Adal

(Dk.56 Mustafa Süzgen) Tamen Medrano

Vinicius Jorge Taner Bingöllü

Hasan Nalbant (Dk.86 Mehmet Koyuncu)

(Dk.43 Abdullah Umut) Sercan Çoban

Zihni Temelci Mehmet Göçben

Alaattin Yavuz (Dk.68 Paul Asare)

John Bello

Goller:

Dk.17 Burak Sarıkaya Dk.45+3 Muhammet Nazik

– Dk.60 Bahadır Göçben (P)

– Dk.83 Tamen Medrano

K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında play-out bölgesindeki iki takım Binatlı’nın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Kaymaklı Binatlı’yı deplasmanda 3-1 yenerek çok önemli 3 puan aldı.

17.dakikada Muhammer’in kornerden gönderdiği topa Burak Sarıkaya gelişine vurdu ve Binatlı’yı 1-0 öne geçiren golü attı. 18.dakikada Victory’nin ortasında Jorge’nin güzel rovöşatası direkten geri geldi. 45+3.dakikada Muammet 20 metereden sert vurdu ve 1-1 eşitliği getiren golü kaydetti. İlk yarı berabere kapandı. 60.dakikada Hüseyin’in Mehmet Göçben’e hareketini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Bahadır kullandığı vuruşta top ağlara gitti ve Kaymaklı 2-1 öne geçti. 83.dakikada Paul Asare’nin vuruşu direkten döndü topu Tamen tamamladı ve maçın skorunu da belirledi. (3-1)

Karşılaşmanın sonunda Kaymaklı puanını 19’a çıkarırken Binatlı 18 puanda kaldı.

FOTO: BINATLI-KAYMAK FOTOĞRAFLAR: GÜRSEL KARAGÖZLÜ