FutbolSpor

Kaymaklı diriliyor

11 Mart 2019
binatlı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Özkurtuluş, Yusuf Bakar

 

Binatlı                                  1 – 3       Küçük Kaymaklı

Salih Beyoğlu                                    Efe Erdem

Hüseyin Taşçı                                    Berkem Nurdal

Muammer Tip                                  Sena Develioğlu

Sertaç Özbilin                                   Bahadır Göçben

Burak Sarıkaya                                 Muhammet Nazik

Obodiagbe Victory                           (Dk.90+3 Emre Nazik)

Paulo Sergio                                      Hüseyin Adal

(Dk.56 Mustafa Süzgen)                  Tamen Medrano

Vinicius Jorge                                   Taner Bingöllü  

Hasan Nalbant                                 (Dk.86 Mehmet Koyuncu)

(Dk.43 Abdullah Umut)                    Sercan Çoban

Zihni Temelci                                    Mehmet Göçben

Alaattin Yavuz                                  (Dk.68 Paul Asare)

John Bello

                                               Goller:

Dk.17 Burak Sarıkaya                     Dk.45+3 Muhammet Nazik

                –                                             Dk.60 Bahadır Göçben (P)

                –                                             Dk.83 Tamen Medrano

 

K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında play-out bölgesindeki iki takım Binatlı’nın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Kaymaklı Binatlı’yı deplasmanda 3-1 yenerek çok önemli 3 puan aldı.

17.dakikada Muhammer’in kornerden gönderdiği topa Burak Sarıkaya gelişine vurdu ve Binatlı’yı 1-0 öne geçiren golü attı. 18.dakikada Victory’nin ortasında Jorge’nin güzel rovöşatası direkten geri geldi. 45+3.dakikada Muammet 20 metereden sert vurdu ve 1-1 eşitliği getiren golü kaydetti. İlk yarı berabere kapandı. 60.dakikada Hüseyin’in Mehmet Göçben’e hareketini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Bahadır kullandığı vuruşta top ağlara gitti ve Kaymaklı 2-1 öne geçti. 83.dakikada Paul Asare’nin vuruşu direkten döndü topu Tamen tamamladı ve maçın skorunu da belirledi. (3-1)

Karşılaşmanın sonunda Kaymaklı puanını 19’a çıkarırken Binatlı 18 puanda kaldı.

 

FOTO: BINATLI-KAYMAK                                                            FOTOĞRAFLAR: GÜRSEL KARAGÖZLÜ

 

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