Biri kupada, biri ligde

Ahmet ÖZSOY

Bu sezonki şampiyon adayım idi Doğan Türk Birliği. Açıkçası Doğan taraftarları için de bu sezon “artık olalım” sezonu idi. Camianın içinden ve takımı çok iyi bilen teknik heyet, iyi transferler, kaliteli oyuncular, ele geçen fırsatlar ancak sonuç alınamayan maçlar…

Tüm sezonu incelemeye gerek yok. Geçen hafta kendi sahalarında, direk küme düşmeme mücadelesi veren Esentepe karşı aşınan 3-2’lik mağlubiyet ve dün de play-outtan kurtulmaya çalışan GG karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyet.

Doğan bu 2 maçtan 3 puan çıkarsa şu anda liderin 2 puan gerisinde, maç eksiği olan Yenicami ile eşit puanda olacaktı. Ancak bitime 9 hafta kala liderin 8 puan gerisinde kaldılar şu an için.

Dünkü maçta Doğan’ın 21 kişilik maç varakasında 16 kişi yazılıydı. Kupadaki gibi yani.

Aydın cezalı, Hasan Kanlı sakat, Emek cezalı olduğu için tribünde idi. Sakat oynayan Serhan 57’de oyundan alındı, yine sakatlıkları bulunan Eko ve Okafor ise neredeyse hiçbir şey yapamadı sahada. Son bölümlerde Sercan da sakatlık geçirdi, Kenan ise bitime doğru topallıyordu. 77’de ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bayram da çıkınca 10 kişi kaldılar.

Şampiyonluk yolunda Doğan yaşayabileceği tüm aksilikleri yaşadı belki, ancak sahada mücadele eden oyuncular dünkü kadar da etkisiz olmamalı diye düşünüyorum. GG karşısında net diyebileceğim 2 pozisyonları yoktu dün.

Gençlik Gücü takımı ise 4 gün önce kupada 1-0 mağlup olduğu rakibi karşısında kazanmak için çok arzulu oldu ve hatasız savunma yaparak haklı galibiyet aldı. 1 de penaltı kaçırdılar üstelik.

GG’de son haftaların formda ismi Prince Boateng dün yine tek başına bir takım gibiydi. Taşıyıcı olan Debola ne kadar da etkisiz olsa da GG için sahadaki varlığı önemli olan bir isim. Savunmada Mehmet ve Gökhan ile kalede Mustafa’nın da yerinde müdahale ve kurtarışları Doğan’a gol şansı vermedi ve GG kalesini de gole kapadı.

Doğan bu noktadan sonra ligde şampiyonluğun dışında kalır ancak kupada mutlak favoriler arasında olacaktır. GG ise artık ligde play-out hattının dışına çıkabilmek için varını yoğunu ortaya koymalı, ilk maçta başkentten 1-0 mağlup oldukları Doğan ile oynayacakları rövanşa antrenman olsun diye gitmeli bence.