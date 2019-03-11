Doğan zirveden koptu

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

Gençlik Gücü 2 – 0 Doğan Türk Birliği

Mustafa Dağman Dursun C Ateş

Gökhan Özer Serhan Önet

Aşkın Kavaklı (Dk.57 Koral Saymaz)

Mehmet Kaygısız Ahmet Sönmez

(Dk.83 Emrah Güler) Çağrı Kıral

Tayfun Doğan Bayram Anday

(Dk.73 Mahmut Yumuşak) Sercan Demirman

Ali Akbulut (Dk.86 Ali Savaşan)

Debola Ogunseye İbrahim Çıdamlı

Ocran Idan Quadri Raheem

Ümitcan Babahan Kernan Oshan

Prince Boateng Onyekachi Okafor

Özgür Ongun Eko Barine

(Dk.66 Arif Öztürk) (84 Cemal Yaşinses)

Goller:

Dk.65 Prince Boateng –

Dk.90+1 Prince Boateng –

Kırmızı Kartlar:

– Dk.77 Bayram Anday

K-Pet Süper Lig’inin 21.haftasında Gençlik Gücü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı. Karşılaşma 2-0 ev sahibi GG’nin galibiyetiyle sonuçlandı. 17.dakikada Debola’nın ceza sahası içindeki şutunda Hakem Serhan’ın eline vurduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Doğan futbolcularının yoğun itirazından sonra atışı Özgür kullandı ve direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. 61.dakikada Debola ceza sahası içerisinde boş kaleye vurdu ve top üstten dışarı gitti. 65.dakikada Prince Boateng ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve GG’yi 1-0 öne geçirdi. 90+1.dakikada Debola’nın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Boateng kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 GG’nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla GG puanını 25’e çıkarıp play-out bölgesinden uzaklaşırken 42 puanda kalan Doğan zirve yarışında ağır bir yara aldı.