Doğan zirveden koptu

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Mustafa Torun, Emre Çevikdal
Gençlik Gücü 2 – 0 Doğan Türk Birliği
Mustafa Dağman Dursun C Ateş
Gökhan Özer Serhan Önet
Aşkın Kavaklı (Dk.57 Koral Saymaz)
Mehmet Kaygısız Ahmet Sönmez
(Dk.83 Emrah Güler) Çağrı Kıral
Tayfun Doğan Bayram Anday
(Dk.73 Mahmut Yumuşak) Sercan Demirman
Ali Akbulut (Dk.86 Ali Savaşan)
Debola Ogunseye İbrahim Çıdamlı
Ocran Idan Quadri Raheem
Ümitcan Babahan Kernan Oshan
Prince Boateng Onyekachi Okafor
Özgür Ongun Eko Barine
(Dk.66 Arif Öztürk) (84 Cemal Yaşinses)
Goller:
Dk.65 Prince Boateng –
Dk.90+1 Prince Boateng –
Kırmızı Kartlar:
– Dk.77 Bayram Anday
K-Pet Süper Lig’inin 21.haftasında Gençlik Gücü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı. Karşılaşma 2-0 ev sahibi GG’nin galibiyetiyle sonuçlandı. 17.dakikada Debola’nın ceza sahası içindeki şutunda Hakem Serhan’ın eline vurduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Doğan futbolcularının yoğun itirazından sonra atışı Özgür kullandı ve direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. 61.dakikada Debola ceza sahası içerisinde boş kaleye vurdu ve top üstten dışarı gitti. 65.dakikada Prince Boateng ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve GG’yi 1-0 öne geçirdi. 90+1.dakikada Debola’nın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Boateng kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 GG’nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla GG puanını 25’e çıkarıp play-out bölgesinden uzaklaşırken 42 puanda kalan Doğan zirve yarışında ağır bir yara aldı.