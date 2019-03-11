FutbolSpor

Doğan zirveden koptu

11 Mart 2019
GG-DTB

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

 

Gençlik Gücü                    2 – 0                       Doğan Türk Birliği

Mustafa Dağman                                            Dursun C Ateş

Gökhan Özer                                                    Serhan Önet

Aşkın Kavaklı                                                    (Dk.57 Koral Saymaz)

Mehmet Kaygısız                                            Ahmet Sönmez               

(Dk.83 Emrah Güler)                                     Çağrı Kıral

Tayfun Doğan                                                  Bayram Anday 

(Dk.73 Mahmut Yumuşak)                          Sercan Demirman

Ali Akbulut                                                        (Dk.86 Ali Savaşan)

Debola Ogunseye                                          İbrahim Çıdamlı               

Ocran Idan                                                        Quadri Raheem

Ümitcan Babahan                                           Kernan Oshan  

Prince Boateng                                                Onyekachi Okafor

Özgür Ongun                                                    Eko Barine

(Dk.66 Arif Öztürk)                                         (84 Cemal Yaşinses)

                                               Goller:

Dk.65 Prince Boateng                                                   –                             

Dk.90+1 Prince Boateng                                              –                             

 

                                               Kırmızı Kartlar:

                –                                                                             Dk.77 Bayram Anday

 

K-Pet Süper Lig’inin 21.haftasında Gençlik Gücü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı. Karşılaşma 2-0 ev sahibi GG’nin galibiyetiyle sonuçlandı.  17.dakikada Debola’nın ceza sahası içindeki şutunda Hakem Serhan’ın eline vurduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Doğan futbolcularının yoğun itirazından sonra atışı Özgür kullandı ve direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. 61.dakikada Debola ceza sahası içerisinde boş kaleye vurdu ve top üstten dışarı gitti. 65.dakikada Prince Boateng ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve GG’yi 1-0 öne geçirdi. 90+1.dakikada Debola’nın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Boateng kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 GG’nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla GG puanını 25’e çıkarıp play-out bölgesinden uzaklaşırken 42 puanda kalan Doğan zirve yarışında ağır bir yara aldı.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Esentepe tırmanışta

11 Mart 2019
Mustafa Bahadır

Kaymaklı altın buldu

11 Mart 2019
binatlı

Kaymaklı diriliyor

11 Mart 2019
Ahmet Özsoy

Biri kupada, biri ligde

11 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı