FutbolSpor

Esentepe tırmanışta

11 Mart 2019

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Özal Çağlayan

 

Esentepe            2 – 0                       Baf Ülkü Yurdu

Onur Özbirgül                                   Erdoğan Nay

Uğurcan Başayak                               Lawal Oladipupo

Mahmut İzoğlu                                   Fikri Arslan

Yakup Şen                                       İbrahim Hatay

Efosa Francis                                  Hafız Konkoni

Tidiane Sane                                     Görkem Aner

Kağan Görneçli                                Metin Melda

(Dk.90 Emre Mutlu)                        Berk Şen

Vurkan Görneçli                              Hasan Sedatgil

(Dk.70 Hüseyin Ermiş)                   Onur Konuğuş

Junior Anthony                                (Dk.51 Hasan Bucak)

(Dk.78 Ahmet Çağer)                      Hürcan Şenkardeşler

Mustafa Kılıç                                     (Dk.20  Mustafa Gardiyanoğlu)

Hasan Songuç                                   (Dk.68 Ömer Ulaş)

                               Goller:

Dk.50 Efosa Francis                                        –                             

Dk.87 Efosa Francis                                        –                             

 

K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında düşme hattındaki Esentepe Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Maç öncesi, Esentepe Erdal Barut Stadı’na yeni yapılan ve “Kızılay Tribünü” olarak isimlendirilen açılışı yapıldı. Karşılaşma.. 8.dakikada kornerden gelen topa Junior güzel vurdu Baf savunması son anda müdahale ederek gole izin vermedi. 17.dakikada Mahmut’un Esentepe adına kullandığı serbest atışta top Lawal’a çarpıp yön değiştirdi ve kaleciyi yanıltarak yan direkten geri geldi. Savunma topu uzaklaştırdı. 41.dakikada Lawal’ın vuruşunda top üst direkten dışarı gitti ve ilk devre 0-0 sonuçlandı. 50.dakikada sağdan Mahmut’un ortasında Efosa güzel bir kafa vuruşuyla Esentepe’yi 1-0 öne geçirdi. 68.dakikada Hafız’ın şutu üstten dışarı gitti. 83.dakikada Baf savunmasının arkasına sarkan Şükrü topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşu dışarı gitti. 87.dakikada Efosa kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 Esentepe’nin üsütünlüğüyle bitti ve bu skorla Esentepe puanını 16’ya çıkararak düşme hattından play-out bölgesine tırmandı. Baf ise  27 puanda kaldı.

 

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