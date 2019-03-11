Esentepe tırmanışta

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Özal Çağlayan

Esentepe 2 – 0 Baf Ülkü Yurdu

Onur Özbirgül Erdoğan Nay

Uğurcan Başayak Lawal Oladipupo

Mahmut İzoğlu Fikri Arslan

Yakup Şen İbrahim Hatay

Efosa Francis Hafız Konkoni

Tidiane Sane Görkem Aner

Kağan Görneçli Metin Melda

(Dk.90 Emre Mutlu) Berk Şen

Vurkan Görneçli Hasan Sedatgil

(Dk.70 Hüseyin Ermiş) Onur Konuğuş

Junior Anthony (Dk.51 Hasan Bucak)

(Dk.78 Ahmet Çağer) Hürcan Şenkardeşler

Mustafa Kılıç (Dk.20 Mustafa Gardiyanoğlu)

Hasan Songuç (Dk.68 Ömer Ulaş)

Goller:

Dk.50 Efosa Francis –

Dk.87 Efosa Francis –

K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında düşme hattındaki Esentepe Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Maç öncesi, Esentepe Erdal Barut Stadı’na yeni yapılan ve “Kızılay Tribünü” olarak isimlendirilen açılışı yapıldı. Karşılaşma.. 8.dakikada kornerden gelen topa Junior güzel vurdu Baf savunması son anda müdahale ederek gole izin vermedi. 17.dakikada Mahmut’un Esentepe adına kullandığı serbest atışta top Lawal’a çarpıp yön değiştirdi ve kaleciyi yanıltarak yan direkten geri geldi. Savunma topu uzaklaştırdı. 41.dakikada Lawal’ın vuruşunda top üst direkten dışarı gitti ve ilk devre 0-0 sonuçlandı. 50.dakikada sağdan Mahmut’un ortasında Efosa güzel bir kafa vuruşuyla Esentepe’yi 1-0 öne geçirdi. 68.dakikada Hafız’ın şutu üstten dışarı gitti. 83.dakikada Baf savunmasının arkasına sarkan Şükrü topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşu dışarı gitti. 87.dakikada Efosa kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 Esentepe’nin üsütünlüğüyle bitti ve bu skorla Esentepe puanını 16’ya çıkararak düşme hattından play-out bölgesine tırmandı. Baf ise 27 puanda kaldı.