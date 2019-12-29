Kayak sezonu başladı

Trodos’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Karın tadını çıkarmak isteyenler Trodos’a akın etti. Kıbrıs’ı etkisi altında bulunduran yağışlı hava Trodos’un beyaza bürünmesine neden oldu.

Birkaç gün üst üste yağan karın ardından Trodos’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Kar yağışı sırasında, zincirsiz araçların Trodos’a çıkmasına izin verilmedi. Kar yağışının durmasının ardından yollar temizlendi.

Çekim merkezi oldu

Beyaz bürünmüş Trodos, karda eğlenmek isteyen çocuklu ailelerin yanı sıra doğa yürüyüşü severler ve kayak tutkunları için çekim merkezi oldu. Karın keyfini çıkarmak isteyenler Trodos’a akın etti. Trodos’un ve karın tadını en çok çıkaran yine çocuklar oldu.