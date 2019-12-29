Güney KıbrısKıbrısManşet

Kayak sezonu başladı

29 Aralık 2019

Trodos’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Karın tadını çıkarmak isteyenler Trodos’a akın etti. Kıbrıs’ı etkisi altında bulunduran yağışlı hava Trodos’un beyaza bürünmesine neden oldu.

Birkaç gün üst üste yağan karın ardından Trodos’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Kar yağışı sırasında, zincirsiz araçların Trodos’a çıkmasına izin verilmedi. Kar yağışının durmasının ardından yollar temizlendi.

Çekim merkezi oldu

Beyaz bürünmüş Trodos, karda eğlenmek isteyen çocuklu ailelerin yanı sıra doğa yürüyüşü severler ve kayak tutkunları için çekim merkezi oldu. Karın keyfini çıkarmak isteyenler Trodos’a akın etti.  Trodos’un ve karın tadını en çok çıkaran yine çocuklar oldu.



Etiketler

İlgili Makaleler

Askeri bölgede yakalandılar

29 Aralık 2019

CTP 49’uncu yaşını resepsiyonla kutladı

29 Aralık 2019

Ağaçlar yine inşaat kurbanı

29 Aralık 2019

Güney’de 6 bin 611 mülteci

29 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı