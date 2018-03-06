KAÜ ile Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KAÜ Arabahmet Kampüsü’nde gerçekleştirilen imza töreninde üniversiteleri; KAÜ adına Rektör Prof. Dr. Uğur Özgöker, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Saydam ve Sosyal ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu ile Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adına da Prof. Dr. N. Gallimaa, Ass. Prof. Naimannaran Chuluunbandı, Direktör Nadmidtseden Ganzorıng ve Bayar Erdene temsil etti.

İşbirliği protokolü doğrultusunda; akademisyen ve öğrenci değişim programı ile çeşitli akademik etkinliklerin yapılmasını içeren ortak anlaşmalar dizisi imzalandı. Söz konusu anlaşmanın ikinci etabını ise, Moğol uyruklu öğrenciler için 3 yılı KAÜ’de olmak üzere 4 yıllık lisans eğitimi konusundaki ilgili mutabakat oluşturdu.