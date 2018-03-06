10 numara galibiyet

K-PET Süper Ligi’nin 21. haftasını; 9 kez zirveye çıkmak suretiyle 46 puanla tamamlayan Yenicami’nin arkasından zirve mücadelesine devam edebilmeleri için mutlak kazanmak zorunda olan Doğan Türk Birliği ile Binatlı takımları arasındaki dün gece Girne’de oynanan karşılaşmayı Şenol ve Peter’in attığı gollerle Binatlı 2-0 kazandı. Bu suretle 40 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Doğan Türk Birliği ile puanını 37’ye yükselten Binatlı, şampiyonluk yarışına “Devam” dedi.

Takımların zirve yarışında “Ben de varım” diyebilmesi için mutlak kazanmak zorunda oldukları karşılaşma, ilk dakikalarda beklendiği gibi süratli başlamadı. Binatlı maça, iki haftada rakip kaleleri gole boğan Doğan Türk Birliği karşısında doğal olarak “Kontrollü” oynadı ve bu oyununu büyük bir sabırla da 60-65.dakikaya kadar sürdürdü. Alışılmış maç trafiği ile inisiyatifi ele alıp, oyunu sürekli karşı alana yıkmaya çalışan Doğan Türk Birliği defans güvenliğini; kanatlarda Koral ve Emek, göbekte ise Ahmet Sönmez’in yanı sıra, Hasan Kanlı’ya teslim ederken, Rahemm ve Ahmet Coşkun ile bölgeler arasındaki irtibatı kurmaya çalıştı. Kanaatlardan Kenan ve Pamboe’nin bindirmeleri ile de Okafor ve Selim’e gol pozisyonu üretme gayreti içerisine girdi. Ancak istenen olmadı.

Genelde, organize ataklarla rakip kalede gol pozisyonu üretmekten ziyade, ilk etapta Doğan’ın hızını keserek kalelerini gole kapatmak üzerine yoğunlaşan Binatlı, bu nedenle orta alanı kalabalık tutarak, rakibini kendi yarı alanında karşıladı. Bu arada, kanatlardan Şenol Şoför ve Kemal Uçaner, göbekten de Burak, Mehmet Erol ve John Bello’nun desteğindeki Peter’i pozisyona sokmaya çalıştı. Ancak bu arada, zaman zaman da olsa çıkarken kaptırdıkları toplarla da, Doğan’ın kendi yarı alanlarında gözükmesine ve rakiplerinin sonuçlanmayan pozisyonlar bulmasına neden oldu.

Her iki takımın da birbirlerine net bir üstünlük sağlayamadığı karşılaşmanın ilk devresinde taraflar önemli bir fırsat yakalayamayınca, golsüz beraberlik ilk devre için kaçınılmaz oldu.0-0

İkinci devreye önde basan ve karşılaşmayı rakip alana yıkan Doğan’a rağmen Binatlı, oyunu genelde kendi sahasında kabullenmeye devam etti ve Kemal Uçaner ile Peter’e atılan kontra toplarla da pozisyon üretmeye çalıştı. 60-65 dakikalardan itibaren Binatlı’nın vites büyüterek kabuğundan çıkması, oyunun iyice tempo kazanmasına neden olurken, Doğan’ın da Binatlı’ya ayak uydurmasıyla ortaya; mücadeleye dayalı seyir zevki yüksek bol pozisyonlu ve kaliteli bir oyunun çıkmasına neden oldu. Ve her iki takıma da gidip gelen karşılaşmada, önemli pozisyonlar harcayan Doğan’a karşılık, 81.dakikada Şenol ve 90+3.dakikada da Peter’in ayağından iki gol kazanan Binatlı, özellikle ikinci devredeki oyunuyla karşılaşmanın “Gülen” tarafı oldu.