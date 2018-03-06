Bağımsızlık Yolu 8 Mart’ta 4 bölgede sokağa çıkıyor

Bağımsızlık Yolu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta sokağa çıkacak.



Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Girne Birim Örgütü, Girne Kaymakamlığı önünde saat 15.30’da basın açıklaması okuyacak.

Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa’da 8 Mart Organizasyon Komitesi’nin bileşenlerinden biri olarak saat 17.00’da Sulu Çember olarak bilinen noktadan başlayacak olan yürüyüşe katılacak.

Ayrıca Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla saat 17.30’da Lefkoşa Citroen Işıkları’ndan başlayacak olan yürüyüşte Lefkoşa’da sokağa inecek olan Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt’ta yapmış olduğu çağrıyla bölgedeki paydaş örgütlerle Güzelyurt Terminali’nden 18.00’de başlayacak eyleme katılacak.