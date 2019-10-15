Katalan göstericilere polis müdahalesi

İspanyol polisi, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto etmek amacıyla Barselona havaalanında toplanan göstericilere copla müdahalede bulundu.

İspanyol yetkililer, Barselona Havalimanı’nda ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polisin müdahalesinde 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, Yüksek Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarını protesto etmek amacıyla Barselona Havalimanı’nda toplanan göstericilere köpük mermi ve copla müdahalede bulundu.

Protestocuların, boş yangın tüpü ve başka cisimlerle polise saldırdığı iddia edildi, olaylarda iki kişi gözaltına alındı.

Katalan Acil Servisi (SEM), birçok göstericinin polis müdahalesi sırasında hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini açıkladı, İspanya havalimanları işletmecisi AENA da gösteriler nedeniyle Barcelona’da 108 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Sanchez: Dönüm noktası olmasını umut ediyorum

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yüksek Mahkemenin hükümlerinin, Madrid’deki ulusal makamlar ile Barselona’daki ayrılıkçılar arasında bir dönüm noktası olmasını umut ettiğini belirterek kararların, 2017’deki bağımsızlık girişiminin enkaza dönüştüğünün kanıtı olduğu yorumunu yaptı.

Sanchez, halka aşırılık yanlısı tutumlardan vazgeçme ve yeni bir aşamaya geçme çağrısında bulundu.

Borrel: Tek bir anayasa yok

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell de “Avrupa’da tek taraflı bağımsızlık ilan etmeye imkan tanıyan tek bir anayasa yok.” ifadesini kullandı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise kararları intikam olarak değerlendirerek, “Hükümler, bağımsız bir devlet kurma kararlılığımızı durduramayacak.” diye konuştu.

Ekim 2017’de Belçika’ya kaçmış olan dönemin özerk hükümet Başkanı Carles Puigdemont de “Genel seçimler, bu kararlara karşı tepki göstermek ve Katalan ayrılıkçılığının kararlılığını vurgulamak için büyük bir fırsat.” şeklinde görüş bildirdi.

İspanya’da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9’una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.