Kartal kupayı istiyor

Yenicami Teknik Direktörü Özgü bayraktar yarın oynanacak Süper Kupa öncesi açıklamalarda bulundu,

Yenicami teknik patronu Özgü Bayraktar yarın Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda KTFF Süper Kupa maçında karşılaşacakları Mağusa Türk Gücü maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, ligin iki kaliteli ekibinin karşılaşacağı Süper Kupa’dan galibiyetle ayrılan taraf olmak istediklerini belirtti.

Bayraktar şunları söyledi:

“Üç yabancı ile sahaya çıkmak bizim için önemli. İyi, güzel futbol oynayan bir Yenicami hedefliyoruz. Sonuçta bir final oynanacak. Ligin en kaliteli takımlarından ikisi orada olacak. Yenicami de bu kupayı kazanmak için mücadele edecek. Ufak tefek sakatlıklarımız var ama yeri doldurulmayacak gibi sakatlıklar değildir. Takımımdaki oyuncularıma güveniyorum. Üst düzey karakterli oyunculardan oluşuyoruz ve bu finalin üstesinden gelecek güçteyiz. Kupayı Lefkoşa’ya armağan etmek istiyoruz.”

Yannick Kartal’a imzaladı

Uzun yıllar Cihangir forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Yannick Stephane dün Futbol Federasyonu’nda kendisini, resmen Yenicamili yapan imzayı attı. İmza töreninde Yenicami Kulübü Başkanı Ali Vehid de hazır bulundu.