Türkiye Beach Tour 6. Lefkoşa Zafer Kupası tamamlandı

FİNALLER NEFES KESTİ: Türkiye Beach Tour 6. Lefkoşa Zafer Kupası’nda kadınlarda Merve Çelebi – Bahanur Gökalp ikilisi finalde Buğra Eryıldız – Müge Ocakçı’yı 2-1 ve erkeklerde ise Volkan – Sefa, Maxim – Andrii’yi 2-0 yenerek şampiyon oldu

Tonguç KOTAK

Türkiye Voleybol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu iş birliği içerisinde bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen Türkiye Beach Tour 6. Lefkoşa Zafer Kupası dün akşam oynanan finallerle tamamlandı.

Lefkoşa Beach Volley Arenanın bir kez daha ev sahipliği yaptığı bu dev organizasyon dün oynanan yarı final ve finaller nefes kesti.

Kadınlarda Merve – Bahanur şampiyon

Zafer Kupası’nda dün akşam kadınlar finalinde sporcularımız Merve Çelebi/Bahanur Gökalp ikilisi yine ülkemizin diğer önemli isimleri Buğra Eryıldız /Müge Ocakçı ikilisini çekişmeli bir maç sonunda 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlarda üçüncülüğü yine ülke voleybolcularımızdan oluşan Lema – Sıla ikilisi kazandı.

Erkekler finalinde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’un Ukraynalı oyuncuları Maxim /Andrii ikilisini 2-0 yenen Türkiye’den Volkan – Sefa ikilisi kazandı.

Üçüncülük de ülkemizden Osman – Umut ikilisinin oldu.