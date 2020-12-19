Karşıyaka’da 2’si çocuk 13 mülteci yakalandı

Karşıyaka’da sahil şeridinin batı kısmında, ülkeye kaçak girmeye çalışan Suriye uyruklu 7 erkek, 4 kadın ve 2 çocuk 13 kişi yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

18.12.2020 tarihinde saat 22:45 raddelerinde, Karşıyaka’da sahil şeridinin batı kısmında, Suriye uyruklu 7 erkek, 4 kadın ve 2 çocuk toplam 13 kişinin onaylanmış liman olmayan bir yerden muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.