Kumarhaneye girişi yasak 15 kişi tespit edildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri dün Başkent Lefkoşa gerçekleştirdiği trafik ve asayiş denetimlerinde 747 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti.

2 bin aracın kontrol edilip 5 aracın da trafikten men edildiği denetimlerde ayrıca kumarhaneye girişi yasak olan 15 kişi de tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

18-19.12.2020 tarihleri, 21.00 – 01.00 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüplerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 2000 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 747 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç ise trafikten men edilmiştir.