CIA’in bilmecelerini çözebilecek misiniz?

ABD dış istihbarat servisi CIA, bir kaç aydır her salı günü Twitter hesabı üzerinden ‘TuesdayTrivia’ etiketiyle takipçilerine çeşitli bilmeceler soruyor.

Geçtiğimiz günlerde CIA, kullanıcılara ‘analitik becerilerinizi teste tabi tutun’ diyerek bir fotoğraf paylaştı ve kullanıcılardan fotoğrafın günün hangi saatinde çekildiğini tahmin etmelerini istedi. İstihbarat servisi takipçilerine üç seçenek sundu: sabah 7, 11 ve öğleden sonra 3.

Fotoğrafta, karlı tepeler ve yolda birkaç araba bulunan sessiz ve güneşli bir kayak merkezi görülüyor. CIA, bu fotoğrafta saatinn kaç olduğunu sordu.

Pek çok kullanıcı, park edilmiş okul otobüslerinin gölgelerinin boyutuna kadar her şeyi hesaba katarak gerekçeleriyle birlikte çeşitli cevaplar verdiler.

Bir kullanıcı, “Otoparktaki arabaların kaputlarında kar var. Gölgeler uzun. Henüz kimse kayak yapmıyor. Yolda sadece 1 araba var. İlk tahminim, kışın tüm yıl boyunca güneşli olan bu iklimlerden birinde gece yarısı oldu” yanıtını verdi.

Bir diğeri ise farklı bir sonuca vardı ve “Saat 7’de diyebilirim çünkü sokaklar henüz sürülmemiş ve yaprak dökmeyen ağaçlara bakılırsa bahse girerim kar küreyicileri ve bol miktarda kar temizleme araçları hazırdır. İnanıyorum ki günün başka bir saati olsaydı, şu anda kar yağmadığı için yollar daha açık olurdu” diye yanıtladı.

Kullanıcıların yarısından fazlası “7” cevabını verdi ve doğru yanıtı buldular.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020