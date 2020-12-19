SürmanşetYaşam

CIA’in bilmecelerini çözebilecek misiniz?

19 Aralık 2020
CIA bilmece



ABD’de istihbarat servisi CIA, sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcılarını teste tabii tutuyor. CIA’in Twitter hesabından her salı günü paylaşılan bilmecelere kullanıcıların ilgisi büyük.



devlet piyangosu





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19 Aralık 2020


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