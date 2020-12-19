İskele’de polis memurunun covid-19 testi pozitif

Geçtiğimiz günlerde PCR testleri pozitif çıkan 11 mülteciyle temas eden bir polis memurunun covid-19 testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ülkeye kaçak yollarla gelen ve covid-19 testileri sonucu pozitif çıkan 11 mülteci ile temas eden polis memurunun testi de pozitif çıktı.

Dün akşam ateşi çıkan bir polis memurunun yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Polis Genel Müdürlüğü, mültecilerle yüzleşen tüm polislerin PCR testlerinin yapılması için çalışma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde ülkeye kaçak yollarla gelen mültecilere yapılan covid-19 testileri sonucu aralarında 5 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 11 mültecinin testi pozitif çıkmıştı.