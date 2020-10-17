Karşı şeride geçip dükkana çarptı

Lefkoşa, Küçük Kaymaklı Bölgesin’nde saat 18.00 sularında direksiyon hakimiyetini kaybeden KS 847 plakalı araç sürücüsü İrfan Çamlı önce karşı geçti, sonrasında yol kenarında bulunan Saruhan Trading isimli iş yerine çarptı. Karşı şeritte araç yoğunluğunun olmaması büyük bir felaketi engellerken, araç ve iş yerinde küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Cadddesi üzerinde İrfan Çamlı (E-66), 82 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KS 847 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refuje çarpıp karşı şeride geçerek Saruhan Trading isimli iş yerinin vitrin camlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.