Erdoğan: 85 milyar metreküp daha gaz bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’deki yeni doğalgaz rezervini Fatih sondaj gemisinden açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

‘Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Tuna-1’de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak pltform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz. Hedefimiz bu gazı 2023’te milletimize sunmaktır. Karadeniz ve Akdeniz’de alacağımız müjdelerle kaynağımızı genişleteceğiz. Karadeniz’de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye’yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan hiçbir plana izin vermemekte kararlıyız. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece kendi haklarımızın peşindeyiz. Bu haklar için gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. Doğu Akdeniz’de barışı, istikrarı sağlamanın yolu Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarına saygılı olmaktan geçiyor.

AB’nin güvenilirliği zaten azalmıştı. Doğu akdeniz’de adil bir durum takınmaz ise bu durum AB’nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.

Karadeniz’de ve Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları aramaya devam edeceğiz.