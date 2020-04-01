Karpaz’a C vitamini takviyesi

Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınıp 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilan edilen Karpaz bölgesine C vitamini desteği sağlandı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex İşletmecilik Ltd. ve Güzelyurt Belediyesi işbirliğinde bölgeye dün 1 TIR portakal gönderildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekler için bölge adına teşekkür etti.

Yeşilırmak’ın sosyal medya açıklaması şöyle:

“Bölgemize “C” vitamini gelmiştir. Çok ciddi ve ÖNEMLİ yardımlar. Gün birlik olma günü olduğunu gösteren duyarlı vatandaşlara ve iş adamlarımıza selam olsun. Neredeyse 1 Tır portokal gönderen aşşağıdaki isimlere yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

1-KIBRIS TÜRK NARENCİYE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ (Başkan: ALİ ALİOĞLU ve yönetim kurulu).

2- CYPFRUVEX İŞLETMECİLİK LTD.

3- GÜZELYURT BELEDİYESİ”