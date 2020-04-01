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Karpaz’a C vitamini takviyesi

1 Nisan 2020

Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınıp 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilan edilen Karpaz bölgesine C vitamini desteği sağlandı.
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex İşletmecilik Ltd. ve Güzelyurt Belediyesi işbirliğinde bölgeye dün 1 TIR portakal gönderildi.
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekler için bölge adına teşekkür etti.
Yeşilırmak’ın sosyal medya açıklaması şöyle:
“Bölgemize “C” vitamini gelmiştir. Çok ciddi ve ÖNEMLİ yardımlar. Gün birlik olma günü olduğunu gösteren duyarlı vatandaşlara ve iş adamlarımıza selam olsun. Neredeyse 1 Tır portokal gönderen aşşağıdaki isimlere yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
1-KIBRIS TÜRK NARENCİYE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ (Başkan: ALİ ALİOĞLU ve yönetim kurulu).
2- CYPFRUVEX İŞLETMECİLİK LTD.
3- GÜZELYURT BELEDİYESİ”


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