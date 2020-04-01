İngiltere’den charter sefer düzenlenecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli gerekçelerle İngiltere’de bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye dönemeyen Kıbrıslı Türkler için yeniden charter sefer düzenlenmesi amacıyla çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Özersay, İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 23 Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini belirterek Allah’tan rahmet diledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudret Özersay, çok kıymetli isimlerin kaybedildiğini belirterek, “Nurlar içerisinde olsunlar. Bugün itibariyle resmi sayısı 23 olan ve salgın hastalık sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine de, orada bulunan Kıbrıs Türk toplumuna da başsağlığı diliyorum” dedi.

Birleşik Krallık’ta, ağırlıklı olarak da Londra’da bir süredir çeşitli sıkıntılar yaşayan vatandaşları bulunduğunu belirten Özersay, bir süre önce aile ziyareti, sağlık -tedavi, gezme ya da alış-veriş gibi nedenlerle bu ülkeye gitmiş ve yaşanan virüs salgını sonucunda ülkeye dönüş yapamayanlar olduğunu ve bu konudaki girişimlerinin devam ettiğini söyledi.

Özersay, “Kimisi kalacak yer, kimisi maddi imkan ve neredeyse tamamı yakınlarından ve ülkelerinden ayrı kalma sorunu yaşıyorlar. Tüm bu sıkıntıları da dikkate alarak uzunca bir süredir daha önce orada bulunan öğrencilerimizi ülkemize getiren charter uçuşlarda da yaptığımız gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da özellikle uçuş izinlerinin alınması ve zaten olağan olarak daimi ikameti KKTC’de olan bu vatandaşlarımızın ülkelerine dönüşlerinin mümkün olması için Bakanlığım ve Londra’daki Temsilciliğimiz de dahil tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz sefer gelmek isteyip de gelemeyen öğrenciler için de imkan yaratabilmek gerektiğine dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

“Gecemizin gündüzümüze karıştığı, ailemizin ve en sevdiklerimizin dahi yüzüne hasret kaldığımız bir dönemde dahi orada kalan vatandaşlarımız için yeterli çaba ortaya koymadığımızın söylenmesi, hatta oradaki vatandaşlarımıza bu yönde duyurularda bulunulması hevesimizi kırmayacak, bilinsin istedim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte biz görevimize odaklanacağız, kimsenin çalışma şevkimizi kırmasına, enerjimizi çalmasına izin vermeyeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile geride bırakacağız, az sabır…”