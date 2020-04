Enver kaya: 5 ay daha zor!

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya “Koronavirüs” salgınına tedbir nedeniyle durdurulan voleybol liglerinin ne olacağı konusunda Havadis Spor’a açıklama yaptı: 5 ay daha “zor”!

SAĞLIKLI PLAN YAPAMIYORUZ: Kaya, “Şu an içinde bulunduğumuz ve yaşamakta olduğumuz süreç belirsiz. Virüsün dünyadaki yayınla sürecine baktığımızda 3 ay daha bu durumun sürme ihtimali var. Sporcularımızın tekrardan hazırlanması için en az 1-1,5 ay süreye ihtiyaç olacaktır. Önümüzdeki 5 ay organizasyon yapmak pek gerçekçi ve akılcı görülmüyor” açıklamasını yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan, başta sağlık ve ekonomi olmak üzere, bütün sektörleri felç eden ve sonlanma süresi henüz belli olmayan Covid-19 salgını nedeni ile tüm spor organizasyonları dururken, voleybol ligleri konusunda, federasyon başkanı Enver Kaya, Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Kaya, devam eden faaliyetlerine, olağan durumlar sağlanana kadar 10 Mart tarihi itibari ile ara verdiklerini belirterek önlerini henüz göremediğini söyledi.

“Büyükler finalleri ve gençler kalmıştı”

Başkan Enver Kaya, “Büyükler kategorisinde lig şampiyonlarını belli edecek final serisi müsabakaları ve 19.Süper Kupa finalleri kalmıştı. Bulunduğumuz an itibari ile virüsün dünyada yayılma ve gelişme süreci takip edildiğinde, önümüzdeki en az 3 aylık süreçte sportif müsabaka yapma şansı yok gibi görülmektedir. Tabi bu şuan ki verilere göre ortada olan bir durum, bu sürecin uzama olasılığı da var olan bir gerçek. Bütün bunların yanında, sporcu sağlığı da en önemli husus. Uzun süre aktive ve idman yapmayan sporcularımızın tekrardan hazırlanması ve müsabaka yapacak duruma gelmesi için en az 1, 1,5 aylık sürece ihtiyaç olacaktır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde şu an itibari ile önümüzdeki 5 aylık süreç de organizasyon yapmak pek gerçekçi ve akılcı görülmüyor” dedi.

Sağlık yanında ekonomik sıkıntı da olacak

Önce sporcularımızın sağlığı diyen Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, kaybedilen bir maçın telafisi var ama kaybedilen bir canın telafisi olmaz dedi.

Kaya açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sağlık ve sağlık güvenliği yanında bir de malum olduğu üzere ekonomik sıkıntılar da söz konusu olacak. Bilindiği gibi 2020 yılı bütçesinden herhangi bir katkı almadığımız ve akıbetinin ne olacağı konusunda belirgin bir durum söz konusu değil. Takdir edilecek olursa 5,5 aydır faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettirdik. Ama bu süreç içerisinde şu ana kadar hiçbir katkı alamadık. Bunları açıklamamdaki amaç ileriye dönük planlamayı daha sağlıklı yapabilmek için işin ekonomik yönünde belirgin olması gerçeğidir. İleriye dönük sağlıklı bir planlama yapabilmek için bütün veriler sağlıklı bir şekilde elinizde olması gerekir. Oysa şu an içinde bulunduğumuz ve yaşamakta olduğumuz süreç belirsizdir. Bizler ancak 3 veya 4 alternatif üzerinde planlama yapabiliriz. Bunun hangisinin süreç geçtikten sonra uygulanabilir olacağını göreceğiz ve en uygununu uygulamaya koyabileceğiz.”

Kulüplerle konuşacağız

Başkan Kaya, “Şu an kulübelerimiz de bu süreçten doğal olarak, hem psikolojik, hem ekonomik, hem de sosyal olarak etkilenmiştir. Şartlar olağan duruma geldiğinde onların da görüşlerini alarak değerlendirip yeni bir yol haritası çizeceğiz. Voleybolun bütün paydaşlarının görüşleri bizim için değerlidir. Sonuç olarak şu an “böyle yapılacak şöyle olacak” demek pek sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Voleybol camiası hiç merak etmesin her zaman olduğu gibi bizler en iyisini yapmak için çalışacağız. Onlara ve halkımıza şimdi düşen görev evde kalarak bu süreci en erken zamanda atlatmamıza yardımcı olmaktır. Şartlar normale dönüp müsabakalar başlayacağı zaman ilk oynanacak müsabakalar büyükler olacaktır. Final müsabakalarının nasıl oynanacağı hususu yeri geldiği zaman kulüplerimiz ile görüşülecektir.

Bu geçirdiğimiz zor süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere belediye çalışanları, polisimiz ve bu sürecin en hasarsız şekilde atlatılmasına koydukları katkı ile emeği geçen herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim.”

Kaya, “Sevdiklerimizin ve kendimizin sağlığı için evde kal güvende kal” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.