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Dolar, 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde

1 Nisan 2020

Geçtiğimiz hafta Fed’in yardım paketini açıklamasıyla birlikte 6,37 seviyesini gören Amerikan doları, Koronavirüs etkisiyle gücünü hissettiren global krizle birlikte bu sabah, Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan 6,62’ye ulaştı.

Uzmanlar, orta vadede global piyasalarda gevşek para politikasının yarattığı dinamiğin artarak süreceğini belirtirken, kısa vadede ise korona virüsüne paralel yaşanan salgın endişeleri ve salgının küresel bir kur baskısına sebep olacağını öngörüyorlar.

AlışSatışDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,62586,6283
%0,20
09:37
EUR – Euro7,29067,2945
%0,01
09:37
GBP – İngiliz Sterlini8,19398,1994
%-0,19
09:36
CHF – İsviçre Frangı6,88196,8872
%0,03
09:36
CAD – Kanada Doları4,67894,6823
%-0,50
09:36


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