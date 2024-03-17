Karışık yazı

Kamuoyunca “üniversite olayı” diye bilinen gündemimizde yeni bir gelişme oldu: Şimdi de Cumhurbaşkanı’nın bir açıklaması dolayısıyla “af” tartışılıyor.

“Böyle bir ahlaksızlığa karşı niye af çıkarılmak isteniyor?” diye sormayacağım. Hangi ülkede yaşadığımı biliyorum ve buna toplumun her kesiminden, en yüksek düzeyde tepki gösterilmesini istiyorum, bir vatandaş olarak.

Eğer gerçekten insana yakışır bir düzende yaşamak istiyorsak, çağdaş ve hukuki bir ülkede yaşamak istiyorsak bunu yapmak zorundayız.

Böyle bir suça bulaşmış kişiyi affedemeyiz. Bunun hesabını güden, bunu yapmaya gayret eden her kim olursa olsun, bu kararın sonucunun vebalini kaldıramaz. Toplumun buna engel olması gerekir.

Ortada çarpık bir düzen var ve herkes bundan bir biçimde nemalanıyor diye bunu sürdürmeye gayret edenlere verilecek yanıtın yolu sandıktan geçer. Ve toplumumuz, bunu pekala iyi bilir, sonuçlarını da yaşamış ve yaşatmıştır.

Ayrıca, hukukbilmezliğin sınırlarından geçiyoruz bu noktada… Bu karar resmileşse dahi “geriye dönük işleyemez”. Yani, geçti Bor’un pazarı durumu.

Ama kimin umrundadır ki hukuk! Olsa bunu tartıştırırlar mıydı?

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Ülkemizde mimari kaygı gütmeye gayret eden insanlar var. Bunlar, genellikle kaliteli, vizyon sahibi insanlar.

İstiyorlar ki ülkemiz, “şeklen” güzel bir şeye benzesin. Yolda yürürken, sokaklarda dolaşırken, etrafta gezinirken, ezcümle yaşarken, güzel bir şeyin içinde yaşayalım.

Haksız değiller. Özellikle turizmin bu denli kıymetli olduğu bir ülkede bundan bahsetmemek, son derece yanlış olur.

Ama “eldeki insan malzemesi” de bellidir… İnsanlar, bu mezbelelikte yaşamaktan memnunlarsa biz ne yapabiliriz ki?

Ya “estetik kaygı” gütmesi beklenen yoldaşların belediyelerde yaptıklarını görünce?..

Önce düzgün veri elde etmeli. Sorun bakalım halka, ne düşünüyor, ne istiyorlar? Belki ona göre bir şeyler yapmaya girişilir…

Gerçi normalde soruyor musunuz ki diye sorsak biz haklı çıkacağız ya, neyse.