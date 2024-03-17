Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’de 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışına devam etti. Sarı lacivertlilerde 2 gol atan Fred maça damga vuran isim oldu.

Fenerbahçe haftanın kritik maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, 13 ve 45. dakikalarda Fred ve 87. dakikada Michy Batshuayi’nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Trabzonspor’un golleri 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada Trezeguet’den (Penaltı) geldi.

Fenerbahçe aldığı bu kritik galibiyetle puanını 79’a çıkarıp şampiyonluk şansını devam ettirdi.

Son 3 haftada 2 mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 49 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic’in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Szymanski’nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

37. dakikada Trezeguet’in pasında sol çaprazda Pepe’nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan’dan önce davranarak uzaklaştırdı.

GOL 45+4. dakikada Tadic’in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.