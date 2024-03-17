Örnek Bir Girişim

Geçtiğimiz hafta Lapta Anaokulu’nun bir seminerine aldığım davet üzerine katıldım. Semineri Lapta anaokulunun okul aile birliği ve müdür ve öğretmenler gündemine aldı. Okul yöneticisinin yaptığı konuşmasından anlanmadığım bir çocuğu yetiştirmek için okul ve ailelerin birlikte hareket etmesinin önemli bir süreç olduğu düşüncesiyle çocuklarının yüksek yararı için ebeveynlerin eğitilmesi ve öğretmenlerinde güncel bilgilerle bilgilerini yenilemeleri yararlı olacaktı. Seminer Eğitim’e destek verdiği bilinen bölge otellerinin birinin konferans salonunda gerçekleşti. Hafta içi olması sebebiyle katılım yığınsal olmasa da eğitimde alınan bilgileri yerine ulaştıracak, yayabilecek bir grup vardı. Bu ilk seminerlerde seçilen iki konu da toplum olarak bizi meşgul eden başlıklardı. “0-6 yaş Çocuklarda Davranış Bozuklukları”ve “Ekran Bağımlılığı.”

Doç. Dr. Meryem Karaaziz sunumumuzda ; davranış bozukluğunun tanımını, risk faktörlerini, tedavisi, ailelere öneriler başlıkları ile sunumunda güncel bilgiler ile bize ışık tuttu.10 yaşındaki çocukların yüzde 5 ‘nin davranış bozukluğu olduğu, erkek çocuklarda oranın daha yüksek olduğunu, elektronik ortamların davranış bozukluğunun sebeplerinden olduğunu , Dunckley “Electronic Screen Syndrome” deney sonuçlarını , ailelerin çocuğun yaşına uygun kurallar koymasını , aşırı koruyucu kollayıcı davranmamasını anlattı .

Prof. Dr Murat Tüzün sunumunun başında “ Dalların Kurumaması için bent (sınır) kurun diyerek bizi düşünmeye davet eden bir görselle başladı. Dijital dünyadan kaçınılamayacağını fakat biz yetişkinlerin alacağı önlemlerle zararlarından çocuklarımızı bir nebze olsun koruyabileceğimizi gerçek yaşamdan örneklerle bize anlattı. Eve geldiğin anda televizyonu açma, oturma odası dışında tv olmamalı, 3-4 yaşa çocuklarda 20 dk( sabah 10 dk akşam 10 dk) yetişkinler için 2 saat ekran süresi olmalı.Çocuğu dijital ortamdan günlük yaşam içine sokarsanız ve sorumluluk verirseniz onun yararına en iyi işi yapmış olursunuz dedi.

Her iki konuşmacının tavsiyeler bölümünde alıp içselleştirmemiz ve uygulama yapmamız gereken çıktı ; Çocuğa yaşına ve gelişimine göre sınır koyun ve sorumluluk verin.

KKTC okullarındaki okul aile birlikleri okullarının eksiklerini tamamlamak için piyangolar, çay partileri, bazen geziler düzenlerler. Lapta Anaokulu toplum olarak Eğitim alanında bilinçlenme, bu bilinçlenme biraz da gelir etme yolunu seçmiş. Başta okul yöneticileri Sait Coşaner ve öğretmen arkadaşlara okul aile birliği başkanı Mehmet Arap ve yönetimine Eğitim’e yaptıkları katkılardan dolayı toplumumuz adına yılların bir eğitimcisi olarak teşekkür eder seminerlerinizin devamını dilerim.